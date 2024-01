In urma sintezei efectuata de conducerea societații de salubrizare TEGA SA, la inceput de an, privind rezultatele obținute in anul 2023 referitoare la colectarea selectiva a deșeurilor de catre locuitorii municipiului Sf. Gheorghe și a comunelor in care presteaza acest serviciu, a dus la concluzia ca suntem pe drumul cel bun. Astfel, urmare a gestionarii […] Articolul Mai puține deșeuri menajere transportate anul trecut la groapa de gunoi, de TEGA SA, decat in anii precedenți apare prima data in Mesagerul de Covasna .