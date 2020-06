Mai puţine cazuri de gripă, odată cu declanşarea pandemiei COVID-19. Care e explicaţia Pe langa pandemia de Covid-19, pentru al doilea an consecutiv, Romania s-a confruntat și cu o epidemie de gripa. Statisticile arata ca in acest sezon a avut loc o explozie de cazuri și aproape 50.000 de romani au fost infectați cu virusul gripal. Numarul este aproape dublu fața de sezonul precedent, insa, din fericire, a scazut mult cel al deceselor, pentru ca mulți dintre cei care fac parte din categoriile de risc s-au imunizat. Primele cazuri de gripa din acest sezon au aparut la inceputul lunii octombrie. Insa in luna decembrie numarul de cazuri a inceput sa creasca, iar in februarie intr-o… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

