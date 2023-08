Mai puține boli cardiovasculare cu ajutorul vaselor de sânge ”fabricate” în laborator Cercetatorii australieni au reușit ”sa fabrice” in laborator vase de sange aproape comparabile cu cele naturale, performanța care ar putea contribui la reducerea numarului crizelor cardiace, accidentelor vasculare cerebrale și anevrismelor. Este vorba despre cercetatorii de la Universitatea din Melbourne (Australia). Ei au pus la punct o metoda pentru a obține vase sanguine pornind de la celule și țesuturi umane. Insuficiența vaselor de sange reprezinta unul din principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare, prima cauza de deces la nivel global, subliniaza autorii acestui studiu. Deși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

