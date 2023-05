Stiri pe aceeasi tema

- In anul in care Timișoara a devenit Capitala Europeana a Culturii, trei festivaluri (Flight Festival, VEST FEST și Magnetic Festival) s-au reunit pentru a marca nașterea unui „oraș” in afara Timișoarei, in perioada 16 – 18 iunie, la Aerodromul Cioca, de langa Timișoara, unde va fi un weekend plin de…

- Bienala Art Encounters, a ajuns la cea de a cincea ediție și devenit deja un eveniment din sectorul cultural apreciat de publicul timișorean, dar și peste hotare. Cea mai noua ediție pornește vineri la drum cu o noua ediție, una speciala, care are loc chiar in cadrul Capitalei Culturale a Timișoarei.…

- Duel incins și spectaculos intre cele mai bune echipe ale debutului de campionat, fragmentat insa de prea multe ori de arbitrul Petrescu. Deși parea scapata in caștigatoare la pauza (31-14), Steaua a tremurat serios in fața Timișoarei care s-a apropiat la doar trei puncte. In cele din urma gruparea…

- Artistul britanic Rag’n’Bone Man este ultimul nume mare confirmat la festivalul District 23, care va avea loc in perioada 16-18 iunie 2023, pe Aerodromul Cioca de langa Timișoara. Aici vor fi prezenți peste 30 de artiști și trupe de muzica.

- Flight Festival, Vest Fest și Magnetic se reunesc sub conceptul District23: singurul festival de edutainment din Estul Europei, care continua sa aduca artiști de top la Timișoara. Rag'N'Bone Man vine pentru prima data in Romania, alaturi de alți artiști anunțați deja, precum Clean Bandit, Tom Odell,…

- Rag’n’Bone Man, Clean Bandit, Tom Odell, Delia, Connect-R sau trupa S.A.R.S. reprezinta cateva nume anunțate de organizatorii ediției din acest an a festivalului District 23 – care s-a nascut prin asocierea Flight Festival, Vest Fest și Magnetic Festival – care va avea loc in perioada 16 – 18 iunie…

- In urma cu exact 33 de ani, in Balconul Operei din Timisoara regretatul George Serban citea Proclamatia de la Timisoara, cel mai important documernt programatic izvorat din revolutia timisoreana. Printre cei care se aflau atunci in balcon se numara si universitarul, scriitorul si diplomatul Vasile “Bazil”…