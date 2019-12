MAI propune ca șefii de inspectorate județene de poliție să poată localiza și intercepta comunicații în dosarele de dispariție Șefii de inspectorate județene de poliție ar putea sa localizeze mijloace de comunicații electronice, sa obțina date de trafic și sa obțina date privind tranzacțiile financiare in cazurile de dispariții ori pentru persoane aflate in situații de urgența majora. MAI bugeteaza cu aproape 8 milioane de euro angajarea și dotarea viitorilor polițiști care vor lucra The post MAI propune ca șefii de inspectorate județene de poliție sa poata localiza și intercepta comunicații in dosarele de dispariție appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justiției va lansa pe 2 decembrie procedura de selecție a procurorului general al Romaniei, dar și cele pentru procurorii șefi ai DNA și DIICOT, funcțiile fiind ocupate momentan interimar. Ministrul justiției a anunțat in conferința de presa ca procedura nu va fi schimbata. “Procedura de…

- Superintendentul Ann Bell, unul dintre cei doi coordonatori ai Unitații Naționale pentru Persoane Disparute din Scoția, a participat timp de doua zile in dezbaterile de la București și a aratat cum poate fi pus in centru interesul gasirii in viața a persoanei disparute, indiferent de varsta și mai ales…

- Medicii legisti care au facut expertizele in cazul Caracal au fost chemati luni la audieri la IGPR. Ei trebuie sa dea explicatii despre procedurile folosite in determinarea ADN-ului privind probele gasite in butoiul din curtea lui Gheroghe Dinca si cele descoperite in liziera, potrivit Antena 3. “Pe…

- Gratia: Parinte, cand a aparut cartea „Mangaiere si mustrare”? Parintele Calistrat: Ca sa va pot spune cand a aparut cartea „Mangaiere si mustrare”, trebuie sa va spun istoria acestei carti. Gratia: Asta voiam sa aflu. Parintele Calistrat: Da. In vara anului 2002, a trecut prin Manastirea Barnova Danion…

- Dan Nica, a doua propunere a Vioricai Dancila pentru funcția de comisar european nu a fost agreata de Ursula von der Leyen. Ca urmare, premierul Viorica Dancila a inaintat o a treia propunere, Gabriela Ciot, secretar de stat la MAE. De altfel, Ursula von der Leyen i-a transmis premierului ca și-ar…

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…

- Ministrul interimar de interne, Mihai Fifor, secretar geneal al PSD, lanseaza critici dure la adresa presedintelui Iohannis, in ziua in care ii expira mandatul la MAI. Fifor afirma ca Iohannis da dovada de dispret pentru oameni si de crunta indiferenta pentru tragedia de la Caracal, pentru ca lasa Ministerul…