Mai mulți soldați britanici pensionați țin un serviciu omagial pentru Regină Mai mulți soldați britanici pensionați țin un serviciu omagial pentru Regina, un obicei foarte raspandit in armata britanica și foarte vechi. La Spitalul Regal din Londra, un azil de batrani și de veterani ai armatei britanice, cunoscut sub numele de Pensionarii Chelsea, a avut loc un serviciu de pomenire pentru Regina Elisabeta marți (13 septembrie). O slujba de pomenire cu tobe este o practica tradiționala in armata britanica in timpul careia tobele sunt așezate una peste alta pentru a forma un altar improvizat. Un grup de soldați britanici pensionați a ținut un serviciu de comemorare pentru… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a fost in Irlanda de Nord, pentru a primi condoleante din partea Parlamentului. Pana acum, condoleante i-au fost prezentate de legislativele din Anglia si Scotia, asa cum spune traditia.

- Sicriul cu ramasitele Reginei Elisabeta a II-a a fost transferat duminica de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh. Sicriul va ramane la Holyroodhouse peste noapte și va merge la Catedrala St Giles luni dupa-amiaza. Mulțimile au aplaudat…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care a fost urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a este transferat duminica de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh.

- Sicriul cu ramasitele pamantesti ale Reginei Elisabeta a II-a va fi transferat de la Castelul Balmoral, din Scotia, unde a murit joi, la varsta de 96 de ani, in capitala Scotiei, Edinburgh, si apoi la Londra, unde suverana va fi inmormantata, la 19 septembrie, transmit duminica

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit - Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor,…