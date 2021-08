Stiri pe aceeasi tema

- Internaționalul moldovean Vadim Rața și-a gasit un nou club. Mijlocașul de 28 de ani a semnat un contract pe doua sezoane cu FC Voluntari, echipa la care evolueaza și un alt fotbalist moldovean, Igor Armaș. Rața va purta tricoul cu numarul 22 la gruparea din Ilfov.

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii a atribuit un contract unei firme din Tulcea pentru servicii de intretinere si reparatii pentru autovehicule.Societatea castigatoare este VALBERTO S.R.L.Contractul a fost atribuit la data de 11 iunie 2021. Rezultatul final a fost publicat pe licitatiapublica.ro…

- Hamp;Y Terasamente SRL va furniza un cilindru compactor second hand pentru Primaria comunei Pardina, judetul Tulcea. Primaria comunei Pardina, judetul Tulcea a incheiat un acord cadru pentru achizitionarea unui cilindru compactor second hand. Potrivit Licitatie publica.ro, denumirea completa a proiectului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni legea care oficializeaza retragerea Rusiei din tratatul Cer Deschis, care le permite tarilor membre sa efectueze zboruri de observare deasupra teritoriilor celorlalte state participante, informeaza Reuters si TASS.

- Marius Șumudica (50 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, le promite oficialilor din „Gruia” ca nu vor avea deloc de-a face cu varianta colerica a tehnicianului. Recunoscut pentru temperamentul sau vulcanic, afișat in special in perioada in care a antrenat in Turcia, Marius Șumudica anunța o schimbare…

- Valoarea totala a contractului este de 84.444 lei.Inspectoratul Scolar al Judetului Tulcea a organizat o licitatie pentru achizitia unor "Pachete motivationale in cadrul proiectului Accesibilizarea ofertei de Educatie si formare pentru comunitati scolare defavorizate din judetul Tulcea, prin utilizarea…

- Mike Maignan, portarul noii campioane a Frantei la fotbal, Lille OSC, a semnat joi un contract pe cinci ani cu AC Milan, echipa goalkeeper-ului roman Ciprian Tatarusanu, a anuntat gruparea din Serie A, scrie AFP. Conform sursei, Maignan va avea sarcina dificila de a se ridica la nivelul lui Gianluigi…

- Producatorul de gaze Romgaz a anuntat, vineri, ca asocierea formata din spaniolii de la Duro Fulguero si Romelectro vor continua si finaliza lucrarile la termocentrala de la Iernut, dupa incheierea unui memorandum in acest sens, se arata intr-un raport publicat de Bursa de Valori Bucuresti (BVB).