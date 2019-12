Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți președinți ai organizațiilor USR solicita organizarea unui Congres in luna februarie a anului viitor, dupa scandalul iscat in urma excluderii din partid a Olimpiei Ardelean, potrivit unui mesaj pe grupul intern de Facebook al formațiunii, obținut de MEDIAFAX.„Un Congres care ne intareste.…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, sambata, referitor la o posibila revenire asupra deciziei de excludere a Olimpiei Ardelean din partid, ca nu este nimic de discutat despre acest subiect, avand in vedere ca a existat o hotarare in acest sens a Biroului Național al formațiunii.„In momentul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, joi, ca vor fi chemați la audieri in perioada urmatoare politiștii care au legaturi cu structurile infracționale, motiv pentru care in perioada urmatoare va avea loc „o curațenie” in cadrul MAI. Mai mult, Marcel Vela a punctat ca pana la sfarșitul lunii…

- Aflat intr-o situație financiara destul de grava, cu datorii ce depașesc milionul de euro, clubul Poli Iași ar putea primi in perioada urmatoare o gura importanta de oxigen din partea unui om de afaceri german.Președintele executiv al Iașiului, Adrian Ambrosie, aflat in Germania de cateva…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, ramane la Primaria Chisinau in calitate de consilier municipal. Acesta va ocupa functia de presedinte al fractiunii PPDA din CMC. Andrei Nastase urma sa-si depuna mandatul de consiler si sa ramana la conducerea Ministerului de Interne, insa dupa caderea Guvernului Sandu,…

- Olguța Dana Totolici, soția lui Dan Barna, s-ar fi adresat intr-un limbaj vulgar liderilor de organizații, la videoconferința de luni seara a președintelui USR cu aceștia, potrivit unui comentariu postat pe grupul intern al formațiunii de un membru USR și obținut de Mediafax. „Doamna Olguța,…

- Liderul PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca este de parere ca daca informatiile aparute in spatiul public, conform carora secretarul de stat Raed Arafat ar fi ascuns de ancheta procurorilor imagini video din primele clipe ale interventiei la clubul Colectiv, atunci acesta trebuie sa isi dea demisia…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a adus o cruce din lemn la sediul Ministerului de Interne, ironizand in asa mod decizia ministrului Andrei Nastase de a instala un crucifix in incinta MAI.