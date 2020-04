Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane din localitatea suceveana Patrauti, aflata in carantina, s-au prezentat, vineri, la Aeroportul din Sibiu pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Karlsruhe, fiind oprite la punctul de frontiera. Aceste persoane vor fi transportate inapoi in localitatea de domiciliu.

- Mii de romani merg la risc și pleaca sa caștige un salariu bun, la cules de legume in Germania. 700 sute au plecat azi și din Capitala, cu aceeași destinație. La aeroportul din Cluj, parcarea a fost plina, dar s-a respectat distanța.

- Doi tineri din judetul Botosani sunt anchetati penal dupa ce au incercat sa fuga dintr-un centru de carantina, sarind pe un geam, se arata intr-o informare de presa transmisa, miercuri, de Institutia prefectului. Potrivit sursei citate, cei doi tineri, de 20 si, respectiv, 21 de ani, au fost prinsi…

- "S-a instituit in municipiul Suceava starea de carantina. Acest lucru inseamna realizarea unui perimetru de protecție in municipiul Suceava impreuna cu localitațile Adancata, Salcea, Ipotești, Moara, Șcheia, Patrauți și Mitocu Dragomirnei. Vor fi verificate intrarile și ieșirile in acest perimetru.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sinaia au deschis un dosar penal in cazul unui tanar de 36 de ani, care a incercat sa fuga dintr-un centru de carantina din Bușteni. De asemenea, un alt dosar...

- Momentul in care agentii se intalnesc pe strada cu cetateanul imbracat intr-un costum de Tyrannosaurus Rex a fost incarcat pe contul de Twitter al politiei din Murcia. Pe fundalul clipului video ruleza genericul seriei de filme Jurassic Park.

- O femeie de 38 de ani, din județul Gorj, care a venit din Italia calatorind cu trei autocare și a incercat sa ascunda autoritaților ca vine dintr-o țara aflata in carantina, a fost depistata, vineri, de polițiștii din Lugoj. Femeia a plecat in 10 martie cu un autocar din Italia spre Germania,…

- Potrivit publicatiei "Il Cittadino", carabinierii au identificat sapte persoane care au incalcat carantina: patru romani, doi italieni si un cetatean marocan. Potrivit aceleasi surse, unii din ei au incercat sa iasa din zona rosie, altii au incercat sa intre. Este vorba de SG, roman de 33 de ani si…