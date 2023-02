Stiri pe aceeasi tema

- Vantul puternic a provocat mai multe probleme in Arad. Pompierii militari au fost chemați sa inlature copaci doborați de vijelie și sa degajeze arterele rutiere blocate. „In contextul Avertizarii Cod Galben de viscol și ninsori, pompierii militari aradeni intervin in aceste momente pentru: degajarea…

- Codul galben și-a facut simțita prezența și la Timișoara, chiar daca zapada a lipsit aproape cu desavarșire. Sambata, pana la ora 16:00, pompierii militari timișeni au fost solicitați sa intervina in Timișoara pentru degajarea unui copac cazut pe autoturism pe strada Meletie Draghici; degajarea unui…

- Vantul extrem de puternic și ploaia, care se transformat treptat in „ploaie inghețata”, i-a pus serios la treaba pe pompierii din Capitala. Pana la ora 19 au avut peste 30 de intervenții cei de la ISU București-Ilfov. Pe strada Constantin Aricescu, din Sectorul, o femeie de 41 de ani a fost ranita ușor…

- DN 73A, spre stațiunea Rașnov, a fost blocat in aceasta dimineața de un copac care s-a prabușit pe carosabil. Trunchiul era marcat de reprezentanții DRDP Brașov și urma sa fie taiat de angajații de la ocolul silvic. In cadere copacul a avariat doua mașini care erau in trecere. Este blocat și un drum…

- In urma atenționarii meteorologice COD Galben de vant și ploi, valabila la nivelul județului Timiș, pana la aceasta ora, 23:30, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru degajarea a doi copaci cazuți in localitațile Sanmihaiu Roman și Cosevița, degajarea unei table de pe strada Gradinii din Timișoara…

- Pompierii bucureșteni au intervenit, luni, in mai multe zone din București pentru indepartarea copacilor și a resturilor de construcții, care au cazut pe caroabil, in urma codului galben de vant puternic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vremea rea a facut ravagii in zona Muntele Baișorii. Mai mulți copaci au cazut pe carosabil, inclusiv pe DJ 107 R. Pompierii au fost solicitați sa intervina. Meteorologii au emis un Cod Galben de vant puternic inclusiv in zona montana, valabil joi, 5 ianuarie. La Baișoara rafalelel de vant puternic…

Mai mulți copaci doborați de vant au cazut, joi seara, pe un drum național din județul Hunedoara.