Mai mulți bani pentru casarea mașinilor vechi. Modificarea anunțată în programul ”Rabla local” Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat luni, 5 septembrie, o majorare a contributiei financiare suportate de AFM in favoarea bugetelor locale in cadrul programului care vizeaza casarea masinilor mai vechi de 15 ani. Astfel, primariile ar urma sa suporte doar 20-25% din bonusul de 3.000 de lei pentru casarea unei masini vechi si nu jumatate, asa cum s-a propus initial. Modificarea a fost decisa in contextul in care mai multe primarii au reclamat faptul ca nu dispun de fondurile necesare pentru a participa la program. "In ceea ce priveste programele finantate prin AFM… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

