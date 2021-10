Mai multe țări fac deja comenzi pentru Molnupiravir. Noul medicament pentru tratarea Covid nu este încă autorizat Țarile din Asia se grabesc sa plaseze comenzi pentru cea mai recenta arma impotriva Covid-19: o pastila antivirala care nici macar nu este autorizata pentru utilizare. Molnupiravir – produs de compania farmaceutica americana Merck – este anunțat ca un potențial schimbator de pandemie, in special pentru cei care nu pot fi vaccinați. Merck solicita autorizația de utilizare de urgența a US Food and Drug Administration – și, daca este acordata, capsula va deveni primul tratament antiviral oral impotriva Covid-19. Deja, cel puțin opt țari sau teritorii din regiunea Asia-Pacific au semnat acorduri sau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

