- Primaria Timișoara anunța inchiderea circulației, in acest weekend, in intersecția bulevardelor Regele Ferdinand I și Republicii. Inchiderea circulației in zona se impune pentru finalizarea lucrarilor in timp cat mai scurt, argumenteaza administrația locala. Ce mai e de facut in aceasta etapa nu se…

- Intersecția Piața Regina Maria care leaga bulevardele Regele Ferdinand I și Bd. Republicii va fi inchisa circulației rutiere, sambata și duminica. Drumarii STPT trebuie sa faca lucrarile de asfaltare, iar PMT ofera rute alternative. Atenție, sunt deviate și traseele mijloacelor de transport in comun!

- STPT a anunțat ca miloacele de transport in comun de pe liniile 11, M11, 14, M14 si 18 vor circula deviat, incepand cu data de 28 mai, din cauza lucrarilor la carosabil de pe bulevardul Republicii. Traseele mijloacelor de transport de pe liniile amintite se vor modifica astfel: – liniile 11 si M11 vor…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges anunta angajatorii de pe raza judetului Arges ca se pot prezenta la institutia noastra situata in Pitești str. Republicii nr.11, jud. Argeș pentru ridicarea carnetelor de munca inchise la 31.12.2010 ca urmare a abrogarii dispozitiilor Decretului nr.92/1976 privind…

- Locuitorii de pe bd. Republicii (intre bd. Unirii și str. Vasile Alecsandri) din Baia Mare raman fara apa marți, 5 mai, in intervalul orar 09.00-15.00 ca urmare a cuplarii la rețeaua noua de distribuție. ”Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecința unor lucrari de modernizare…

- Pentru astazi, meteorologii anunța vreme stabila și calda. In zona de nord a republicii, terometrele vor indica +13... +16 grade. In centrul republicii, maximele termice vor oscila intre +14 și +17 grade, iar in sud se vor atesta +15... +18 grade. Astazi, in capitala, vremea va fi stabila. Termometrele…

- La mai bine de doi ani de cand reprezentanții Primariei Timișoara au promis parcari etajate in cartiere, municipalitatea are studiul de fezabilitate pentru prima astfel de parcare. Se face pe str. Ulmului din zona Dacia, unde au fost demolate mai multe garaje. Va avea doua etaje și va costa 1,7 milioane…

IERI, 31 MARTIE s-a acționat la scarile de bloc din zonele: P-ța Romana, P-ța 1 Decembrie 1918, P-ța Republicii, Str. Libertații, Str. Dragalina, Str. Sterca Șuluțiu, Aleea Nicolae Titulescu, str....