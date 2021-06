Mai multe state vor să îl achiziționeze: Prin ce excelează avionul de luptă rusesc Su-57 (VIDEO) Cinci state, inclusiv tari din sud-estul Asiei, și-au exprimat dorința de a achizitiona avionul de lupta rusesc Su-57 (Suhoi), potrivi anunțului facut de Rosoboronexpert, Agenția Federala pentru exporturi/importuri de produse, tehnologii și servicii din domeniul apararii. Dupa cum noteaza ria.ru, Suhoi-57 (sau PAK-FA) este un avion de lupta multifuncțional de generația a cincea, dezvoltat de Rusia. Su-57 este un avion de mari dimensiuni, care poate indeplini sarcini multiple, de avion de vanatoare, pana la avion de atac la sol. La fel ca alte modele de ultima generație, precum F-22 sau F-35, Felon… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ii indemna pe rusi sa se vaccineze impotriva Covid-19 cu vaccinuri rusesti si ii invita pe straini sa se vaccineze in Rusia, dupa ce a ordonat Guvernului rus sa actioneze in vederea ”organizarii conditiilor unei vaccinari contracost a strainilor in tara”, dand asigurari…

- Cinci state, inclusiv tari din sud-estul Asiei, și-au exprimat dorința de a achizitiona avionul de lupta rusesc Su-57 (Suhoi) – anunta Rosoboronexpert, Agenția Federala pentru exporturi/importuri de produse, tehnologii și servicii din domeniul apararii. Suhoi-57 (sau PAK-FA) este un avion…

- Un angajat al ambasadei Romaniei in Rusia a fost declarat persona non grata in replica la expulzarea unui diplomat rus de la Bucuresti, a anuntat marti Ministerul rus de Externe. Informația a fost confirmata și de Ministerul de Externe din Romania. „Ministerul Afacerilor Externe confirma ca Federatia…

- Ambasadorul Rusiei a spus referitor la expulzarea diplomatului rus de la București ca „decizia este una neprietenoasa”. De asemenea, ambasadorul a mai spus ca Moscova iși rezerva dreptul de „a lua masuri relevante ca raspuns”. „Aceasta decizie este fara indoiala una neprietenoasa și nu duce la imbunatațirea…

- ”Rusia isi pune in aplicare cu responsabilitate obligatiile internationale in acest domeniu”, a anuntat Putin, care a citat Protocolul de la Kyooto si Acordul de la Paris. El a dat asigurari ca Rusia actioneaza ”in mod energic in implementarea unei legislatii moderne” in vederea limitarii emisiilor…

- Peste 240.000 de pachete cu tigari nedeclarate au fost confiscate in Portul Constanta de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Marfa era intr-un container sosit din Rusia pentru o firma din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat de presa, politistii de frontiera din cadrul Garzii…

- Uniunea Europeana nu are nevoie de vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19, mai ales ca poate obține imunitatea cetațenilor folosindu-se de producția europeana, a anunțat un lider executiv al UE. „Absolut, noi nu avem nevoie de Sputnik V”, a declarat pentru televiziunea TF1 comisarul european pentru…

- "In momentul de fata au loc alte negocieri pentru cresterea productiei in UE. Acest lucru va permite sa se inceapa aprovizionarea pietei unice europene cu Sputnik V imediat dupa autorizarea sa de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA)", susține directorul RDIF Kirill Dmitriev, intr-un comunicat…