Mai multe școli suspendate în Africa de Sud, după ce mai mulți băieți au murit ca urmare a ritualurilor de circumcizie Ritualurile de circumcizie se desfașoara în munți, în condiții deosebit de vitrege, iar ca urmare, au murit aproximativ 20 de baieți în ultima perioada. O ancheta a fost declanșata iar comisia religioasa și culturala din zona va fi suspendata pentru un an, scrie BBC.

În fiecare an, mii de baieți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani participa la un ritual de circumcizie, desfașurat în munți. Acest eveniment este vazut ca unul necesar pentru introducerea în societate a tinerilor. Ce se întâmpla la acest ritual anual, nu se știe cu exactitate.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 20 de ani a murit, joi noaptea, la scurt timp dupa ce a nascut un baiețel prin cezariana, la Maternitatea „Cuza Voda” din Iași, scrie Mediafax.Purtatorul de cuvant al Maternitații „Cuza Voda” din Iași, Anca Bivoleanu, a declarat presei ca tanara de 20 de ani era la prima sarcina,…

- Vestea ca Cornel Gales a murit in urma unui accident tragic a socat pe toata lumea. Fostul sot al Ilenei Ciuculete s-a stins din viata pe 1 decembrie, in Spania, atunci cand a fost victima unui accident infiorator.

- Patru mineri au murit si inca unul a fost ranit grav dupa ce o stanca a cazut, vineri, imtr-o mina de aur din Africa de Sud, si i-a blocat in subteran, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Accidentul a survenit in mina Tau Lekoa a companiei Village Main Reef, aflata in provincia North West.…

- Femeile voiau banii pentru a-i organiza funeraliile celui decedat, dar cei de la compania de asigurari „Old Mutual" au cerut o dovada ca respectivul a murit. Incidentul a avut loc in regiunea KwaZulu-Natal, din Africa de Sud. Femeile aveau corpul intr-un sac, iar una dintre ele avea in mana si polita…

- Zwelonke Sigcawu era rege Xhosa din 1 ianuarie 2006. Comunitatea peste care a domnit este una foarte importanta in Africa de Sud, numarand peste 8 milioane de persoane, si mai mult decat atat, este populatia din sanul careia s-a ridicat faimosul dizident si mai apoi presedinte al Africii de Sud,…

- Dupa ce a reușit sa o elimine pe Noua Zeelanda în semifinale, Anglia este gata sa lupte pentru trofeu cu Africa de Sud, în finala Campionatului Mondial de Rugby. Eddie Jones, selecționerul englezilor, s-a aratat extrem de încrezator în elevii sai, declarând ca sunt foarte…

- Inființata in 2014, pentru a oferi oportunitați de dezvoltare personala și profesionala tinerilor din Targu Neamț și imprejurimi, Asociația Puzzle OptimEast și-a facut un portofoliu de proiecte, din cele mai diverse, atingand domenii precum cultura, turismul sau managementul. Litera de lege a ramas…