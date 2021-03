Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile vor fi anunțate de premierul Mario Draghi dupa ședința de guvern de azi, dupa ce ieri, Italia a raportat aproape 26 de mii de noi cazuri de Covid-19 și 373 de decese, conform Reuters . Potrivit Reuters, in perioada 3-5 aprilie magazinele neesențiale vor fi inchise peste tot in țara in,…

- Twitter a anuntat ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii. Platforma de social media va bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP și The Guardian, potrivit Agerpres. „Credem sa acest sistem de avertismente va ajuta la educarea…

- In ultimele 24 de ore, in Italia, au fost raportate 17.455 de cazuri noi de infecție cu noul coronavirus. Au murit 192 de persoane. Rata de pozitivitate a crescut cu aproape 1%, la 6,8%. De luni, 1 martie, Lombardia, Piemont si Marche vor trece din zona galbena in cea portocalie, in care barurile, restaurantele…

- Ministerul italian al Sanatatii a decis, sambata, impunerea de restrictii suplimentare in 5 regiuni ale Peninsulei in contextul luptei impotriva raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2. Italia a ajuns, in ultimul an la un bilanț de aproape 3 milioane de infectari - 2.907.825, cu o medie de 18 mii de…

- Ministerul italian al Sanatatii a decis sâmbata impunerea de restrictii suplimentare în cinci regiuni, printre care Lombardia, în contextul pandemiei de COVID-19, dar si ridicarea lor aproape în totalitate în Sardinia, conform AFP si Reuters.Cele 20 de regiuni italiene…

- Deschiderea stațiunilor de schi din Italia a fost amanata pana pe 18 ianuarie, in condițiile in care, intr-o singura zi, rata de pozitivitare a crescut cu trei puncte. Trei regiuni ar putea redeveni zone roșii, dupa expirarea restricțiilor de sarbatori. Intr-o singura zi, rata de pozitivitare in Italia…