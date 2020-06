Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FIFA Gianni Infantino nu anticipeaza o revenire rapida a suporterilor in stadioanele de fotbal, chiar daca pandemia de coronavirus da semne de incetinire, relateaza DPA. ''Sa nu uitam ca va fi nevoie intotdeauna de un loc pentru fani. Fotbalul fara spectatori nu este…

- Nemultumiti mult timp din cauza situatiei financiare si a intarzierilor cu care sunt platiti, fotbalistii Politehnicii Iasi au cateva sperante ca lucrurile se schimba in bine. Primul pas a fost facut prin incasarea somajului tehnic pentru luna aprilie. Platile facute de club, circa 500 de euro de fiecare…

- Echipa esports a Politehnicii din B nu a reusit ceea ce au izbutit Mera si compania in urma cu mai bine de zece ani in grupele Europa League. In duelul de pe console de ieri seara reprezentantii alb-violetilor au fost invinsi in ambele manse la FIFA 20 de catre Ajax Amsterdam, scor 0-1, respectiv 1-4.…

- Ministrul Sanatații a avertizat ca regulile nu sunt respectate de o parte de agenții economici și o parte din populație. El a precizat ca va urma o evaluare și in funcție de evoluția zilelor urmatoare se pot impune noi decizii de introducere a restricțiilor. Dar daca evoluția este favorabila autoritațile…

- Economia Romaniei ar putea inregistra o contractie de 4% in 2020, din cauza impactului economic al pandemiei de coronavirus, arata Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) in ultima sa prognoza macroeconomica publicata astazi. Banca se asteapta ca tara noastra sa isi revina rapid in…

- FC Steaua București a incalcat regulile de izolare. In vreme ce adunarile in aer liber sunt interzise in Romania, FC Steaua București a publicat un video in care jucatorii sai se antreneaza in grupuri de cate trei sub conducerea antrenorului Bogdan Vintila, potrivit romania-actualitati.ro.Amenzi?…

- Marile festivaluri probabil nu vor fi organizate in acest an, iar data de 15 mai, atunci cand se va incehia starea de urgența, „nu inseamna o revenire brusca la normalitate”, a anunțat, marți,...

- • Daca handbalul iși va relua activitatea la inceputul lunii iunie Posibila reluare a activitații competiționale in handbalul romanesc, pe 31 mai in cazul baieților și pe 5 iunie in cel al fetelor, trebuie sa respecte unele condiții foarte stricte. Sunt condiții care țin in primul rand de siguranța…