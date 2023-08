Stiri pe aceeasi tema

- Explozie intr un port din vestul Turciei. Zece persoane au fost ranite și transportate de urgența la spital, potrivit televiziunii turce de stat. Explozia s-a produs in apropierea unor silozuri cu cereale din Derince.

- A fost lansata o ancheta pentru a stabili cauza exploziei, a mentionat guvernatorul provinciei Kocaeli, Seddar Yavuz.Potrivit guvernatorului, primele evaluari indica faptul ca la originea deflagratiei inregistrate in jurul orei 14.40 (11.40 GMT) s-a aflat comprimarea pulberei de cereale in timpul transferului…

- Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse luni, 7 august, in Portul turc Derince, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul. Incidentul s-a produs la un siloz de cereale din Portul Derince, in provincia turca Kocaeli, la aproximativ 60 de…

- O explozie puternica sa produs astazi in Portul turc Derince, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul. Numeroase persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, scrie presa romana .

- Numeroase persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unei explozii produse luni in Portul turc Derince, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Istanbul. Explozia s-a produs la un siloz de cereale din Portul Derince, in provincia turca Kocaeli, la aproximativ 60 de kilometri sud-est…

- O explozie puternica a zguduit aceasta dimineața liniștea din Zarnești, județul Brașov, intr-un incident care a lasat in urma distrugere și raniți. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, deflagrația a avut loc in jurul orei 05.15, intr-un bloc de garsoniere.

- Autoritațile din Rusia sunt in alerta dupa ce, in centrul țarii, in regiunea Samara, a avut loc o explozie in care au murit șase oameni, iar alți doi au fost raniți. Evenimentul a avut loc, cu puțin timp in urma, astfel ca, agenția de presa TASS a facut deja public anunțul. Ce s-a intamplat, mai […]…

- O explozie s-a produs miercuri dupa-masa pe o strada din Cartierul Latin, foarte aglomerat, din centrul Parisului, ranind aproximativ 30 de persoane. Explozia a declansat un puternic incendiu si a provocat prabusirea fatadei unei cladiri care adaposteste o scoala de design populara printre studentii…