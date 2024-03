Stiri pe aceeasi tema

- Piața valutara și monetara locala a fost calma in ciuda framantarilor la nivelul vieții politice intr-un an deosebit de important din punct de vedere electoral. Cursul euro a scazut marginal de la 4,9773 la 4,9771 lei iar culoarul de tranzacționare s-a ingustat la doar 0,1 ban și era cuprinsa intre…

- Din cele 370.000 de joburi postate anul trecut pe eJobs.ro, 72.000 au fost part-time. Pentru anul acesta, insa, angajatorii au in plan preponderent angajari full-time, in condițiile in care doar 8,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj eJobs.ro spun ca vor crește numarul de joburi cu jumatate…

- • Un raport privind starea invațamantului superior din Romania, realizat de Ministerul Educației, arata ca la facultațile de inginerie erau anul trecut inscriși 75.331 de studenți. In 2014 erau cu 11.000 mai mulți; • Deși universitațile tehnice au reușit sa mențina in general cifrele de școlarizare,…

- Se vorbește de mai mulți ani despre o mașina Tesla mai accesibila la preț, una care in SUA sa coste de la 25.000 de dolari, iar in Europa, de la aproximativ 25-30.000 de euro. O astfel de mașina poate fi construita și lansata, dar sunt multe obstacole de depașit. De ce va fi un moment istoric?

- Nu exista inca mașini electrice ieftine, sunt puține modele noi la sub 30.000 de euro, insa lucrurile se vor schimba rapid, fiindca țarile europene micșoreaza subvențiile sau chiar renunța la ele. Producatorii europeni se pregatesc sa lanseze și mașini electrice la sub 20.000 de euro, pentru ca este…

- Previziuni pe piața muncii privind angajarile, in contextul evoluției inteligenței artificiale, pana in 2030. Cererea de forța de munca va crește in 9 din 23 de sectoare, in timp ce pentru alte grupuri profesionale se va inregistra o incetinire a cererii.

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a lansat marti cea mai ampla platforma informatica de monitorizare, anticipare si corelare a ofertei educationale cu cererea de pe piata muncii din Romania, informeaza institutia. „Aceasta platforma va aduce beneficii semnificative in special pentru…

- Fostul senator PSD Niculae Badalau nu scapa de judecatorul de camera preliminara Mihnea Constantin Nicolaescu pe care l-a recuzat. Motivul este ca judecatorul s-ar fi antepronunțat cand i-a respins mai multe cereri și excepții, motivarea fiind ca „nu identifica vreun indiciu din care sa rezulte neloialitatea…