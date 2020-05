Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe maimute din India au atacat un angajat din domeniul medical si au furat de la acesta probe de sange recoltate de la pacienti care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat vineri autoritatile indiene, citate de Reuters. Atacul s-a produs in aceasta saptamana in momentul in care…

- Autoritatile germane au anuntat vineri ca au decis sa inchida abatorul de la Dissen, dupa descoperirea unui focar de coronavirus in randul angajatilor, informeaza Reuters. Abatorul din localitatea Dissen, nordul Germaniei, functiona deja la un nivel redus de activitate dupa descoperirea anterioara a…

- Pentru a realiza acest bilant au fost luate in considerare decesele raportate pana sambata 11 aprilie, ora 16:00 GMT (ora 19.00, ora Romaniei). Citeste si Boris Johnson a fost externat. Premierul Marii Britanii isi continua convalescenta acasa Rata de crestere zilnica a inregistrat…

- Centrul de Dializa din Alba Iulia, unde au fost testate pozitiv trei cadre medicale si sapte pacienti, a fost amendat cu 30.000 de lei de catre Directia de Sanatate Publica Alba, a anuntat directorul executiv al DSP, Alexandru Sinea.Alexandru Sinea, directorul executiv al DSP Alba, a precizat ca centrul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca inca opt persoane diagonosticate cu COVID-19 au murit. Bilantul in Romania ajunge astfel la 176.Deces 169 Barbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat in SJU Suceava in 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 in data de 31.03.2020.…

- Numarul deceselor provocate de coronavirusul COVID-19 a crescut in Italia la 148 si cel al cazurilor confirmate la 3.858, a anuntat joi Protectia Civila italiana, acest nou bilant aratand ca raspandirea coronavirusului nu da semne de incetinire, relateaza agentiile Reuters si DPA.

- Numarul deceselor provocate de coronavirusul COVID-19 a crescut in Italia la 148 si cel al cazurilor confirmate la 3.858, a anuntat joi Protectia Civila italiana, acest nou bilant aratand ca raspandirea coronavirusului nu da semne de incetinire, relateaza agentiile Reuters si DPA.Numarul persoanelor…

- Doi pacienti din Timisoara infectati cu coronavirus s-au vindecat Înca doi români infectati cu coronavirus s-au vindecat. Este vorba despre femeia de 38 de ani si barbatul de 47 de ani din Timisoara la care doua teste succesive au iesit negative. În cazul acestora urmeaza…