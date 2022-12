Mai multe irizaţii petroliere au apărut pe Dunăre pe o lungime de 6 kilometri Autoritatile au identificat irizații petroliere pe Dunare, care se intind pe o lungime de 6 kilometri, informeaza marti seara Administratia Nationala Apele Romane. „Poluare cu petrol pe Dunare, pe o lungime de 6 km. Din primele date, este vorba despre irizatii petroliere care se intind de la km fluvial 936 pana la ecluza Hidrocentralei Portile de Fier I. Informatia a fost primita astazi de colegii nostri din cadrul Apele Romane Jiu – Sistemul de Gospodarire a Mehedinti din partea reprezentantilor Politiei de Frontiera in timp ce acestia se aflau in misiune de interventie”, se arata in postarea… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

