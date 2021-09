Mai multe comune din Iasi vor fi racordate la apa PInca cinci comune din județul Iași vor fi racordate la apa și canalizare: Barnova, Ciurea, Miroslava, Tomești și Comarna. Apavital Iași a scos la licitație contractul pentru ”Extinderea sistemului de apa și canalizare in Zona Metropolitana a municipiului Iași – zona Sud”. Acesta este imparțit in trei loturi, valoarea totala estimata fiind de 184.770.502 lei. • LOT 1 – conducta de aducțiune apa potabila Chirița-Hlincea-Lunca Cetațuii-Ciurea-Piciorul Lupului; – extindere rețea de alimentare cu apa și rețea de canalizare in localitațile Barnova, Cercu, Paun, Todirel, Vișan, Pietrarie (UAT Barnova);… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat astazi contractul de achiziție publica de servicii de proiectare pentru “Construirea și dotarea Institutului Regional de Medicina Cardiovasculara Iași”. Licitația a fost caștigata de Asocierea SC Cubicon Invest SRL Baia Mare-Mansart Corporate…

- Un scandal de proportii a izbucnit la o societate care alimenteaza cu apa judetul Gorj. Un inginer din cadrul operatorului de apa si canalizare a fost prins in timp ce le cerea angajatilor sa "umfle" consumurile la apometre. Barbatul spunea ca are nevoie de bani in plus, iar consumatorii mari - precum…

- Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a semnat astazi contractul de achiziție publica pentru execuția lucrarilor la “Iași Industrial Park”. Firma caștigatoare a licitației este SC Iasicon SA Iași. Valoarea contractului este de 15.024.644,13 lei fara TVA. “Realizarea de parcuri industriale…

- Comuna Razvad este in plin santier si se dezvolta cu fiecare proiect de investitie, in seria investițiilor din sectorul educațional, care constituie o principala zona de acțiune a administrației locale The post Comuna Razvad este in plin santier : gradinița noua, rețea de canalizare și asfaltari first…

- Consiliul Județean a obținut Certificatul de Urbanism pentru largirea la 4 benzi a DJ 248, intre limita municipiului Iasi si intersectia cu centura Iasi. Largirea DJ 248este una dintre prioritațile strategiei de modernizare a infrastructurii de drumuri județene, care a fost aprobata de CJ Iași in ședința…

- Consiliul Județean Iași a scos la licitație Contractul de achiziție publica de servicii de proiectare constand in Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire și DTOE, inclusiv verificarea tehnica a proiectului tehnic conform…

- Primul sistem de alimentare cu apa din Comuna Ciortești a fost preluat, conform autoritaților locale.Valoarea investiției este de aproape 13 milioane de lei, pentru o rețea cu o lungime de 32 km. Cele 4 puțuri forate la 150 m și doua captari de izvoare, au un debit de 10,5 l/s, iar cele 2 rezervoare…

- Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est a informat Consiliul Județean Iași ca a semnat Contractul de finanțare referitor la proiectul “Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregatirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbana, regenerare urbana,…