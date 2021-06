Jumatate dintre cele aproximativ 20 de cicloane tropicale prognozate sa se formeze in vestul Oceanului Pacific pana in septembrie se preconizeaza ca vor atinge uscatul pe teritoriul unor natiuni din estul Asiei, au anuntat vineri meteorologii, avertizand asupra unui sezon mai intens decat in mod obisnuit, informeaza Reuters.



Cicloanele tropicale, denumite si taifunuri sau uragane, pot fi insotite de viteze ale vantului cuprinse intre 63 de kilometri pe ora si 250 de kilometri pe ora, iar ploile si furtunile pe care le aduc pot devasta regiunile de coasta.



Astfel de furtuni…