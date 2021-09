Stiri pe aceeasi tema

- ,,Un total de opt cadavre au fost localizate intre orasele Carboneras si Vera, provenind din una sau mai multe ambarcatiuni", a precizat subprefectura din Almeria.Unul dintre corpuri este cel al unui copil, iar altele trei sunt ale unor femei, a precizat serviciul de urgenta din regiunea Andaluzia intr-un…

- Incendiul devastator care a provocat moartea unui pompier si a condus la evacuarea a 2.600 de persoane in zona Malaga din sudul Spaniei se afla sub control, au declarat marti autoritatile regionale, relateaza AFP. Acest incendiu, izbucnit miercuri langa Malaga (Andaluzia), "este considerat…

- Sute de soldați au fost trimiși în Andaluzia pentru a ajuta la stingerea incendiilor de proporții mari care au dus la evacuarea a mii de oameni, scrie Euronews. Aproximativ 260 de soldați ai unui batalion de intervenție de urgența au fost trimiși pentru a interveni în cinci localitați…

- Un pompier a murit joi in timp ce lupta alaturi de colegii sai pentru a stinge un incendiu de padure in sudul Spaniei, unde aproape o mie de persoane au fost evacuate si o importanta axa rutiera a fost inchisa, au anuntat autoritatile spaniole, citate de AFP. Pompierul in varsta de 44 de ani facea parte…

- Un incendiu de vegetatie a condus la evacuarea a circa 500 de persoane din statiunea Estepona din sudul Spaniei, au declarat joi autoritatile locale, relateaza Reuters. Incendiul a izbucnit miercuri in jurul orei 21:30, potrivit serviciilor de urgenta, care au primit 140 de apeluri telefonice.…

- Romanii care iși petrec in aceste zile concediul la mare au observat, in unele stațiuni, ca pana sa ajunga sa faca o baie in mare au de depașit un covor de alge. Sunt cantitați mari de alge nu doar in apa marii, ci și pe plaja. Cele mai multe alge observate in ultima perioada sunt […] The post Covor…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Nadlac au depistat opt cetateni din Afganistan, Algeria și Maroc care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos sau ascunsi intr-un automarfar.