- Primul grup de cetațeni repatriați din Gaza a ajuns la București cu un avion al companiei Tarom, care i-a preluat de pe aeroportul din Cairo. Alaturi de ei, la bord s-au aflat premierul Marcel Ciolacu și ministrul de externe Luminița Odobescu. „Atat eu cat și doamna ministru am facut un gest de normalitate…

- Cu siguranța și tu cumperi lapte zilnic, insa nu ești atent la capcul produsului pe care il achiziționezi. Cu toate acestea, puțini sunt cei care pun preț pe acest aspect, insa fiecare nuanța are o semnificație deosebita. Poți sa iți dai seama ce tip de produs se afla in interiorul recipientului fiind…

- Ucraina a inceput negocierile cu Republica Moldova și cu Romania privind crearea unui „culoar verde” intre punctele de control Reni (Ucraina) - Giurgiulești (Republica Moldova) - Galați (Romania) pentru accelerarea exportului de produse agricole ucrainene, informeaza Economicina Pravda, care citeaza…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Dana Nalbaru și Dragoș Bucur sunt casatoriți de 18 ani, au impreuna trei copii și o casnicie fericita. Inainte ca cei doi sa formeze un cuplu, artista a avut o relație de 7 ani cu artistul Calin Goia. Deși toți se așteptau ca aceștia sa faca pasul cel mare, acest lucru nu s-a mai intamplat.In urma cu…

- Iarba parjolita și cioturi de copaci innegrite dupa foc, crengi uscate și cenușa peste tot, asta gasesc bucureștenii care ajung in Parcul IOR din București, dupa incendiul de marți noapte.Potrivit ISU, care a intervenit noaptea trecuta pentru a stinge flacarile, au ars in jur de 4.000 de metri patrați…

- In ultimii doi ani, au izbucnit 20 de incendii pe bucata retrocedata din Parcul IOR, a declarat marți seara, 29 august, viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele, cand un nou incendiu a avut loc in doilea cel mai mare parc din București.„Au fost 13 incendii in 2023 si 7 incendii in 2022. Se vede clar…

- Sapte cazuri au fost confirmate cu infectie cu virusul West Nile de la inceputul perioadei de supraveghere a acestei afectiuni (6 iunie) pana pe 17 august, a informat, marti, Institutul National de Sanatate Publica. Acestora li se adauga inca un caz suspect, catalogat ca „probabil” dar care nu a fost…