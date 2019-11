Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți angajați ai Bibliotecii Județene „Costache Sturdza” din Bacau iși rotunjesc veniturile muncind suplimentar 8 ore pe zi pentru Ministerul Culturii. In total, programul de munca este infernal, in acte, 16 ore pe zi. In realitate insa,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Documente valoroase sunt expuse zilele acestea in Sala de Lectura a Bibliotecii Judetene " I. G. Bibicescu ", cu ocazia organizarii la Drobeta Turnu Severin a Festivalului de literatura " Sensul iubirii".

- Intr-o postare pe pagina sa de socializare, președintrele PSD Neamț spune ca nu mai exista nici o piedica pentru semnarea contractului pentru drumul rapid Piatra Neamț- Bacau. 1 de 3 ”Moment istoric pentru nemțeni! Nicio contestație la realizarea studiului de fezabilitate al Drumului de Mare Viteza…

- Un cutremur de 3.8 pe scara Richter a avut loc marti seara in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs la ora 23:23. Cutremurul a fost inregistrat la ora 23 in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 127 de kilometri si s-a produs in apropierea oraselor Brasov, Ploiesti si Bacau. Ieri au…

- CSU Suceava a reușit sa realizeze in ultima clipa un meci amical in compania componentei primei ligi a handbalului romanesc, CSM Bacau. Dupa ce nu a mai facut deplasarea la Odorheiu Secuiesc pentru un joc cu Szejke, din motive financiare, prim-divizionara CSM Bacau a hotarat sa faca totuși un meci ...

- Romanii vor un președinte care sa ii poata privi in ochi, știind ca și-a facut datoria pentru țara, iar acela nu e Klaus Iohannis, spune Viorica Dancila pe Facebook, dupa ce a fost o vizita electorala in Bacau.„Așa arata poporul roman și așa arata Romania, frumoasa, vie, mandra. Aceștia sunt…

- Trei biblioteci din Bucuresti vor gazdui, pe 1 noiembrie, ateliere de lectura si creativitate pentru copii, recitaluri de opera si teatru, sub numele Nocturna Bibliotecii, potrivit news.ro.Cea de-a opta editie va avea loc pe 1 noiembrie, incepand cu ora 18:00, la Biblioteca Metropolitana Bucuresti…

- Joi, 12 septembrie 2019, ora 17.30, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita are loc o noua intalnire „Seara de carte la Targoviste”, cu tema: „Recomandari de lectura”.