Mai mult de zece „Românii” suferă de foame Numarul oamenilor care sufera de foame sau se confrunta cu insecuritatea alimentara a crescut pe plan global in 2022. Potrivit unui raport publicat de UE și ONU, mai mult de un sfert de miliard de oameni au cunoscut foamea acuta sau au suferit din cauza foametei pe parcursul anului trecut. Comparativ cu 2021, numarul celor incadrati in cele trei cele mai ridicate niveluri de insecuritate alimentara a crescut de la 193 de milioane la 258 de milioane. Principalii factori aflati la originea crizelor alimentare au fost conflictele regionale, urmarile pandemiei de coronavirus si consecintele in plan… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

