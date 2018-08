Stiri pe aceeasi tema

- Autospecialele serviciilor de ambulanta au fost implicate in patru luni si jumatate in 36 de accidente rutiere, soldate cu patru morti, trei raniti grav, 30 raniti usor si cu pagube materiale. In 13 din cele 36 de accidente, in care au decedat doi oameni si 13 au fost raniti, vina a apartinut…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a anuntat, sambata seara, ca, in numai patru luni si jumatate, s-au produs 36 de accidente rutiere in care au fost implicate autospeciale ale serviciilor de ambulanta. In urma acestora, patru persoane au murit si cateva zeci au fost ranite, producandu-se…

- Primarul general Gabriela Firea i-a invitat, luni, la o sedinta pe reprezentantii SRI, SIE, ai Prefecturii, ai Politiei Capitalei si ai Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov si ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, pentru a stabili conditiile organizarii mitingului din 10 august.

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:Amintim ca cu vizita oficiala in Republica Moldova se afla Președintele Republicii Macedonia, respectiv in capitala, va fi sistata temporar circulația rutiera, pe anumite strazi.

- Un tanar vinovat de producerea unei tamponari a parasit locul accidentului, dupa care a intrat cu masina intr-un gard al unei locuinte. A incercat sa fuga si a doua oara, insa a realizat ce facuse si s-a predat politistilor, care au constatat ca acesta consumase alcool inainte de a se urca la volan…

- In Romania 76% din populatie nu a avut nicio vacanta in anul 2016, fapt care plaseaza tara noastra in topul tarilor UE din acest punct de vedere, arata un raport al Eurostat. De asemenea, peste 55% dintre cetatenii Romaniei nu calatoresc din motive financiare. Raportul arata ca in urma…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment in capitala sunt inregistrate 6 accidente rutiere, pe strazile:Șciusev 55;Ismail 101;Varlaam 46;Intersecți Ismail – D.Cantemir;Intersecția Gr.Botanica – Sarmizegetusa;Intersecția V.Alecsandri – A.

- Celalalt caz a fost al unei fetite, tot de noua ani, care a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada, alegandu-se astfel cu mai multe contuzii. Dupa ce au fost investigati si tratati, ambii copii au fost redirectionati catre domiciliu, nefiind cazuri grave care sa necesite internare. Recomandarile…