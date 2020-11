Bulversata in ultimele zile de infectiile cu coronavirus in randul jucatorilor, care au dus la amanarea succesiva a meciurilor cu Progresul Spartac si Dinamo 2 Bucuresti, Metalul risca sa-l piarda pe primul dintre acestea la „masa verde”, daca la ultimele retestari numarul jucatorilor valizi nu ar fi permis disputarea jocului. Sub semnul intrebarii pana cu […] Articolul Mai mult cu sufletul! Metalul Buzau – Progresul Spartac 1-0! apare prima data in Opinia Buzau .