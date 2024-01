Stiri pe aceeasi tema

- Alain Delon, monstrul sacru al cinematografiei franceze, este „slabit” si „nu suporta sa se vada astfel, diminuat”, a declarat fiul sau Anthony intr-un interviu pentru revista Paris Match.

- Artista a inceput cum nu se poate mai prost anul. A ajuns la urgențe din cauza unei probleme medicale. Vladuța Lupau a fost nevoita sa-și anuleze planurile de vacanța din cauza unei probleme de sanatate. Mai precis, indragita artista a ajuns chiar in prima zi din an la urgența cu febra mare. Potrivit…

- Suntem in plin sezon al Sarbatorilor de iarna, o perioada in care abia așteptam sa ne intalnim cu persoanele dragi alaturi de care sa mancam și sa ciocnim un pahar cu vin ori cu șampanie, bautura care va curge din belșug in noaptea dintre ani. Indiferent ca bem in mod obișnuit la masa sau doar ocazional…

- Durere uriașa pentru familia celebrului sportiv, cu doar cateva zile inainte de Craciun. Mama lui Adrian Mutu a murit. Anunțul devastator a fost facut chiar de sora acestuia, printr-un mesaj publicat in mediul online. Care a fost cauza decesului. Mama lui Adrian Mutu a murit Cu doar cateva zile inainte…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. E "o bataie de joc de genul ", spun ei. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința…

- Angajații CNAS continua protestele, iar suspendarea plaților catre furnizorii de servicii medicale lasa spitalele fara bani de salarii și de medicamente și materiale sanitare și bolnavii fara tratamente. Angajații Caselor de Asigurari de Sanatate din toata țara au intrat in a doua saptamana de protest…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, a cerut sambata, intr-un comunicat, ca ranitii sa fie evacuati din fasie "din cauza incapacitatii" sistemului de sanatate de a-i ingriji, transmite EFE.

- La un an și 10 luni, David este captiv in propriul corp. Micuțul a venit pe lume cu o afecțiune grava ce il impiedica sa iși coordoneze mușchii. Din cauza hipotoniei severe baiatul nu poate sa iși susțina capul ori sa stea in șezut, daca nu este sprijinit de mama lui. Imaginați-va ca incercați sa va…