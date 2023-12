MAI: Am ajuns la un acord politic împreună cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu România și Bulgaria Ministerul de Interne a transmis un comunicat de presa, in aceasta seara, prin care se fac clarificari cu privire la intrarea Romaniei in spațiul Schengen. ”In data de 23 decembrie 2023, Ministerul Afacerilor Interne a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omologe din Austria și Bulgaria privind extinderea Spațiului Schengen cu Romania și Bulgaria și aplicarea acquis-ului comunitar Schengen in Romania și Bulgaria la frontierele aeriene și maritime incepand cu luna martie 2024, precum și discutarea in 2024 a aplicarii acestuia la frontierele terestre in stransa legatura cu masurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

