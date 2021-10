Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a anuntat, vineri, ca aproximativ 14.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 2,7 milioane de lei, au fost aplicate de la intrarea in vigoare a noilor restrictii, cele mai multe pentru lipsa mastii…

- Politistii din cadrul IPJ Bacau au aplicat 168 sanctiuni contraventionale, in ultimele 24 ore, persoanelor depistate ca nu au respectat noile prevederi privind masurile de combatere a pandemiei de COVID-19, potrivit Agerpres. Activitatile de verificare au vizat in special zonele aglomerate,…

- Aproape 2.000 de persoane au fost controlate in ultimele 24 de ore, in cadrul acțiunilor de verificare a respectarii masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului in județul Argeș, fiind constatate peste 250 de incalcari ale legislației in vigoare. In ultimele 24 de ore, polițiștii argeșeni au…

- CARAS-SEVERIN – Sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii caraseni, impreuna cu reprezentanti ai altor institutii implicate, au continuat verificarile pe linie de pandemie! In perioada 14-17 octombrie, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii…

- Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat luni ca, la finalul saptamanii trecute, au fost intocmite sapte dosare penale si s-au aplicat amenzi in valoare totala de peste 1,5 milioane de lei in cadrul actiunilor desfasurate de politisti pentru prevenirea raspandirii virusului…

- Politistii timiseni au aplicat, duminica, 220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 88.000 de lei, dintre care 214 au fost date pentru nerespectarea masurilor de protectie individuala, respectiv pentru nepurtarea mastii. "Trei sanctiuni in valoare de 3.000 de lei au fost aplicate la Faget,…

- Un numar de 535 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 215.320 lei, au fost aplicate de politisti in numai patru ore, in urma unei actiuni pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, desfasurata pe raza judetului Galati, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au fost prezenți la datorie și au continuat sa acționeze pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica, precum și pentru a verifica modul in care sunt respectate masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19.Astfel,…