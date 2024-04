Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Prahova au defașurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea contrabandei cu tutun și produse din tutun, combaterea faptelor antisociale care prejudiciaza bugetul de stat, cat și a incalcarilor drepturilor de proprietate…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Satu Mare au aplicat, in cursul anului 2023, aproximativ 1.500 de sanctiuni in valoare de peste 260.000 de lei pentru incalcarea legislatiei in domeniu, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), potrivit Agerpres. "In perioada…

- La Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Covasna (IPJ) Covasna) au fost inregistrate și soluționate, in cursul anului 2023, 130 de petiții ce au avut ca obiect incalcari ale legislației in domeniul protecției animalelor, iar in urma controalelor efectuate au…

- In perioada 23 25 februarie a.c., politistii au intensificat actiunile specifice, peste 700 de politisti actionand, in judetul Constanta, pentru mentinerea ordinii si linistii publice, desfasurarea unui trafic rutier in siguranta si combaterea traficului si consumului de droguri sau alte substante interzise,…

- Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru prevenirea accidentelor rutiere: 79 de sancțiuni aplicate, in valoare de aproape 8.000 de lei Acțiune a polițiștilor din Alba Iulia, pentru prevenirea accidentelor rutiere: 79 de sancțiuni aplicate, in valoare de aproape 8.000 de lei La data de 21 februarie…

- Polițiștii doljeni au verificat, in perioada 10 – 30 ianuarie, sistemele antiefractie din oficii poștale din județ. S-a urmarit instruirea personalului angajat care opereaza cu valori monetare, in vederea mentinerii in stare de functionare a sistemelor electronice de securitate. Polițiștii i-au instruit…

- F.T. Duminica, agentii rutieri prahoveni au actionat pe soselele din judet pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta normele rutiere in vigoare. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, “in total au fost aplicate peste 200 de sanctiuni contraventionale, dintre care 50 pentru nerespectarea…

- In perioada 10-11 Ianuarie 2024, in Cluj-Napoca a avut loc protestul transportatorilor, in urma caruia polițiștii clujeni au aplicat sancțiuni in valoare de 11.000 de lei, fiind reținute și 3 persime de conducere, dar și 2 certificate de inmatriculare. „In urma activitaților de protest din perioada…