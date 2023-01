Magistrații nemțeni părăsesc sistemul Doi judecatori din Neamț au parasit sistemul la finalul anului trecut alegand sa iasa la pensie. Este vorba de Amza Elena-Nicoleta, judecator la Tribunalul Neamț și Plaesu Laura-Elena, delegata in functia de vicepresedinte al Tribunalului Neamt. Decretele de eliberare din functie au fost semnate de președintele Klaus Iohannis pe 28 decembrie 2022. Acestea sunt ultimele din cele cinci pensionari ale magistraților nemțeni dupa ce, pe 23 decembrie, președintele țarii a semnat decretul de eliberare din functie a procurului Ionașcu. ”Liviu-Nicolae Ionascu – procuror in cadrul Parchetului de pe langa… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul din Suceava s-a pronunțat in cazul lui Vasile Lavric zis și „Mancatorul de femei” care este acuzat de comiterea infracțiunii de violența in familie in varianta omorului calificat și profanare de cadavre sau morminte. Insa, soluția nu este definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel Suceava…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis cererea presedintelui Klaus Iohannis de anulare a amenzii de 5.000 de lei primita in mai 2020 de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), in urma unor declaratii pe care le-a facut privind un proiect de lege referitor la autonomia Tinutului…

- O femeie care s-a angajat in functia de auditor public la Curtea de Conturi folosind o diploma de licenta falsa, iar anterior ar fi ocupat functia de sef serviciu financiar-contabil intr-o institutie publica locala, specializata in ocrotirea si protectia copilului a fost retinuta luni, dupa audieri…

- Femeia care s-a angajat in functia de auditor public la Curtea de Conturi folosind o diploma de licenta falsa a fost retinuta luni, dupa ce a fost audiata la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, informeaza AGERPRES. Politistii DICE din cadrul Inspectoratului General al Politiei…

- Femeia care s-a angajat in functia de auditor public la Curtea de Conturi folosind o diploma de licenta falsa a fost retinuta luni, dupa ce a fost audiata la sediul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au precizat surse judiciare pentru Agerpres. Politistii DICE din cadrul Inspectoratului…

- Dan Manoliu, fost senator PSD de Neamț și fost vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, a fost condamnat definitiv pentru savarșirea infracțiunii de ucidere din culpa. Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au aplicat o pedeapsa de doi ani de inchisoare pentru care au dispus suspendarea…

- Tot astazi, șeful statului a mai semnat urmatoarele trei decrete:- Decret privind eliberarea din funcția de judecator la Curtea de Apel Suceava a doamnei Narcisa Vintila – pensionare, la data de 1 noiembrie 2022;- Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel…