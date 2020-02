Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dat vineri, 14 februarie, sentinta definitiva in dosarul nazarcea. Toti inculpatii au fost achitati. Teodosie Petrescu a fost trimis in judecata in anul 2017 sub aspectul savarsirii infractiunilor de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente…

- Dosarul in care un complet de cinci judecatori rejudeca apelurile DNA si a fostului inistru al Energiei, Constantin Nita, care a fost suspendat dupa ce aceeasi instanta a trimis intrebari Curtii de Justitie a Uniunii Europene, a repus pe rol cazul cu termen pentru luni.Mai precis, in 21 octombrie…

- Instanța suprema a admis, joi, definitiv, contestația fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu, privind restituirea cauțiunii pentru care fostul demnitar a depus lingouri de aur, bani și alte bunuri, iar acestea trebuie returnate de catre stat.”Admite contestatiile formulate de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ieri nulitatea absoluta a masurilor de supraveghere tehnica, respectiv a inregistrarilor audio-video in mediul ambiental, efectuate cu aparatura tehnica pusa la dispozitie de catre Serviciul Roman de Informatii, probe care vor fi anulate in dosarul in…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, s-a prezentat, vineri, la DNA Timisoara, pentru audieri, in calitate de martor, in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II. Potrivit unor surse judiciare, inaintea lui a intrat in audieri deputatul PSD Luminita Jivan, presedinte al PSD Caras Severin, in aceeasi…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins cererile procurorilor, care au solicitat arestarea preventiva a celor opt persoane retinute in dosarul spagilor din Banat, in care sunt cercetati si trei parlamentari PSD. Trei dintre cei opt au fost plasati sub control judiciar pentru…

- Numele fostului ministru de Interne Mihai Fifor apare in ancheta DIICOT privind permisele de port-arma eliberate ilegal in judetul Caras-Severin, dosar in care prefectul de Caras-Severin, Matei Lupu, este cercetat sub control judiciar. In referatul procurorilor se mentioneaza faptul ca…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost audiat la Parchetul General in cazul plangerilor depuse chiar de el impotriva ”rechinilor imobiliari” din Capitala. Negoița a explicat ca nu va ceda, in ciuda faptului ca magistrații se mișca extrem de lent.Citește și: SURSE - Cozmin Gușa și Vasile…