Stiri pe aceeasi tema

- Karolina Muchova (27 ani, 10 WTA) a dispus in optimile US Open de chinezoaica Xinyu Wang, cu 6-3, 5-7, 6-1. Sportiva din Cehia e extrem de motivata si vrea sa continue pe aceeasi linie, a victoriilor, si in duelul cu Soarana Cirstea, din sferturi. Karolina Muchova sta intre Sorana Cirstea si prima semifinala…

- Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) lupta, miercuri dimineața, pentru o calificare istorica in semifinalele US Open. Jucatoarea din Romania o infrunta in „sferturile” de la New York pe Karolina Muchova (27 de ani, a zecea jucatoare a lumii). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport.…

- Organizatorii US Open 2023 au anunțat programul zilei la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Sorana Cirstea și Karolina Muchova se vor duela in sferturile de finala și sunt programate sa intre pe teren in noaptea de marți spre miercuri, de la ora 2.00, ora Romaniei, in primul meci din sesiunea de…

- Sorana Cirstea (33 de ani, locul 30 WTA) a invins-o in doua seturi pe Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA) in optimile de finala ale US Open, scor 6-3, 6-3. Jucatoarea din Romania o va intalni in sferturi pe Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA), scrie digi24.ro.

- Sorana Cirstea (33 de ani, 30 WTA) a invins-o in doua seturi pe Belinda Bencic (26 de ani, 13 WTA) in optimile de finala ale US Open, scor 6-3, 6-3. Jucatoarea din Romania o va intalni in sferturi pe Karolina Muchova (Cehia, 10 WTA).

- Simona Halep, care nu a mai jucat de un an, a coborat 520 de locuri in clasamentul WTA, dat publicitatii luni. Ea este pe locul 578, cu 70 de puncte, scrie News.ro. Sorana Cirstea este jucatoarea romana cel mai bine clasata, in mentinere pe locul 31, cu 1405 puncte. Tot in mentinere este si Irina [...]…

- Sorana Cirstea a fost invinsa de jucatoarea ceha de tenis Karolina Muchova, cu 7-5, 6-4, miercuri, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari. Cirstea (33 ani, locul 31 WTA) s-a inclinat dupa o ora si 47 de minute de joc. Romanca a condus [...]…

- Clasamentul WTA a fost din nou actualizat la inceputul acestei saptamani. In continuare suspendata in cazul de dopaj in care este implicata, Simona a urcat saptamana trecuta in ierarhie. Astazi nu primește insa cele mai bune vești, coborand doua locuri, pana pe pozția 56. Simona Halep a coborat doua…