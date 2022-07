Maggie Lindemann a lansat single-ul “you’re not special”. Exrasa drept cea de-a patra piesa de pe albumul ei de debut SUCKPERPUNCH, Maggie Lindemann și-a lansat noul ei single trasnit „You’re not special”. Piesa apare dupa lansarea „she knows it”, „ how could you do this to me?” (feat. Kellin Quinn) și „ break me!” (feat. siiickbrain). „Cu „you’re not special”, am vrut sa fac o declarație”, spune Maggie. „Toata lumea a avut de-a face cu cineva in viața lor care are doua fețe – atat de amabil in fața ta și atat de rau in spate. Intotdeauna va fi cineva care sa te judece sau sa spere sa te vada…