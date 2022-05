Magda Pălimariu este însărcinată, la aproape 43 de ani. Primele imagini și sexul bebelușului Motivul fericit pentru care Magda Palimariu a parasit Pro TV s-a aflat chiar de la ea. Frumoasa prezentatoare emblematica pentru postul respectiv va deveni mamica, cu puțin inainte sa implineasca 43 de ani. Cea care a inchis o cariera de succes ca jurnalist alegand la inceptutul anului sa se mute alaturi de soț Ionuț Eriksen, președintele Camerei de Comerț Romano-Norvegiene, CEO al unei rețele de clinici și laboratoare stomatologice in Norvegia și Ungaria. Cei doi s-au casatorit in secret in vara anului trecut. ”Ne-am dorit amandoi foarte tare aceasta sarcina, așa ca a fost o bucurie imensa pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

