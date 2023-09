Magazinele ANAF sunt o sursa de bunuri confiscate la prețuri cu mult sub prețul pieței și sunt localizate in multe județe din țara.Magazinele ANAF reprezinta locurile unde Agenția Naționala de Administrare Fiscala vinde bunurile confiscate de la persoanele care au evitat plata taxelor. Aceste magazine sunt specializate in vanzarea de produse neperisabile, cu o valoare mica, precum obiecte de menaj sau imbracaminte. In general, oferta magazinelor ANAF cuprinde o gama variata de produse, iar uneori acestea se vand la prețuri mult mai mici decat in second-hand-uri. Prețul mediu al produselor din…