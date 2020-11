Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Emiratele Arabe Unite a condamnat doua persoane, inclusiv un jurnalist de televiziune, la doi ani de inchisoare pentru o știre „fabricata” cu privire la moartea cauzata de Covid-19 a cinci membri ai unei familii, a informat presa de stat, conformt The Guardian. O investigație jurnalistica…

- Campania „Filantropie și-n pandemie" a debutat duminica, 1 noiembrie, cu salonul caritabil virtual de carte, „Familia și filantropia – doua instituții divino-umane", „un eveniment caritabil neconvențional, online de lansare/prezentare de carte pastoral-misionara ...

- Foarte multe afaceri incep ușor sa se mute in mediul online, pentru a deveni cat mai vizibile și mai populare. Daca ești la inceput și ai o idee bine pusa la punct, trebuie sa cunoști mecanismele de funcționare ale spațiului virtual și cum pot acestea sa te ajute cat mai mult, pentru dezvoltarea afacerii…

- Cazurile asimptomatice de COVID-19 sau formele usoare se vor trata acasa, sub supravegherea medicului de familie, incepand de saptamana viitoare, a anuntat, joi, ministrul sanatatii, Nelu Tataru. Tataru a mai precizat insa, ca atunci cand simptomele bolii apar sau bolnavii nu se simt bine, ei vor fi…

- Artistul și omul de televiziune Horia Brenciu (46 de ani) este tatal a patru copii. Doi dintre aceștia, doua fiice, sunt ale soției sale, Alice, a treia, tot o fetița, este rodul iubirii dintre cei doi, iar al patrulea, un baiețel, a fost adoptat imediat dupa ce s-a nascut. Invitat in platoul emisiunii…

- "Acolo unde exista riscul ca, daca un copil se contamineaza, poate duce in familie boala și exista factori de risc in familie, diabet, obezitate, boli cardio-vasculare și alte boli grave, acolo aș recomanda copiilor sa faca școala online. Pe moment, pana se vede ce se intampla in școli", a declarat…

- Debutul anului școlar va fi dificil, avertizeaza medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, care face cateva recomandari atat pentru parinți,...

- Ministul Sanatatii Nelu Tataru spune ca un elev poate face lectii exclusiv online daca are in familie persoane cu comorbiditati si nu este obligat sa se prezinte la unitatea de invatamant.