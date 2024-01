Stiri pe aceeasi tema

- Agricultorii și transportatorii romani, implicați intr-un protest de amploare la Afumați timp de 10 zile, au emis un comunicat de presa in care se delimiteaza ferm de protestul și acțiunile senatoarei Diana Șoșoaca. Comunicatul aduce la cunoștința opiniei publice motivele protestului și determinarile…

- Stabilitatea guvernamentala si fiscala, sustinerea investitiilor publice si atragerea unui volum cat mai consistent de fonduri europene au fost principalele teme ale reuniunii de lucru a premierului Marcel Ciolacu cu reprezentantii Camerei Franceze de Comert si Industrie in Romania.

- ”Va anunt ca anul 2024 va fi tot despre economie si viata romanilor. Anul trecut am reusit sa avem cea mai mare crestere economica din regiune, in conditii foarte dificile. Ultima prognoza a Comisiei Europene arata ca 10 tari din Uniunea Europeana vor avea scadere economica in 2023 iar 12 state membre…

- Anul 2023 a fost un an dificil pentru economia Romaniei si, implicit, pentru fiecare roman de rand. Tintele principale de ordin economico-financiar au fost ratate. Astfel, Produsul Intern Brut (PIB) a inregistrat o crestere de doar 1,1% in perioada ianuarie - septembrie 2023. Este o valoare absolut…

- Fara faina de insecte in produsele alimentare din Romania: Legea a fost promulgata de președintele Iohannis Fara faina de insecte in produsele alimentare din Romania: Legea a fost promulgata de președintele Iohannis Legea care interzice utilizarea fainii de insecte in produsele alimentare tradiționale…

- Liderul USR Catalin Drula anunta ca joi a aparut o noua ordonanta de urgenta prin care ”premierul PSD Marcel Ciolacu si PNL isi continua atacul asupra economiei romanesti”, care elimina deductibilitati aflate in vigoare, crescand astfel taxele. Liderul USR a mai criticat PNL si PSD pentru ca nu elimina…

- Deputatul Laurențiu Marin a anunțat ca Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat, a alocat 14 miliarde de lei din fondul de rezerva aflat la dispoziția guvernului. Suma mai sus menționata va asigura, pana la sfarșitul anului, necesarul pentru pensii, alocații,…

- Cinci lideri de sindicat din serviciile de ambulanta au intrat in greva foamei, anunța marți Federatia Ambulanta. Nemulțumirea e legata de faptul ca Legea pensiilor nu recunoaste conditiile de munca dificile din sistemul operativ. Protestul s-a desfașurat la Camera Deputatilor, iar de la ora 12.00 urma…