- Bistrițenii se plang ca se fac ilegalitați privind taiatul padurilor din județ. Aceștia acuza Garda Forestiera ca ar fi „mana in mana” cu firmele mari de exploatare. Astfel, s-ar face controale DOAR la firmele mici, pe care, culmea, cei mari le-ar pari, prin petiționari platiți. Noi informații privind…

- Dupa ce un tobogan a fost lasat de izbeliște, in parcul de pe Aleea Rotunda, angajații primariei vin cu explicații. Acesta ar fi fost furat. Dar se promite mobilier nou, in curand, in 10 parcuri. La inceputul saptamanii, un tatic se plangea ca toboganul din parcul de pe Aleea Rotunda e distrus. Angajații…

- Tensiunile de la Telciu nu se mai finalizeaza. Astazi, directorul Aquabis a fost pe punctul sa fie linșat de sateni. Asta dupa ce ieri s-ar fi ințeles ca merge o echipa in teren sa faca VERIFICARI. Peste 800 de familii nu au contracte, ceea ce inseamna ca ”fura apa”. Situația de la Telciu escaladeaza.…

- Doi bistrițeni au avut nevoie urgenta de ajutor, in aceasta dimineața. In mai puțin de o ora, elicopterul SMURD a fost solicitat de doua ori pe heliportul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Unul dintre pacienții preluați este chiar tanara din Bichigiu care și-a dat foc miercuri noapte. Heliportul…

- Tanara care s-a autoincendiat noaptea trecuta la Bichigiu are o „poveste” tragica, demna de un film horror! Concubinul ei s-a autoincendiat cu doua zile inainte. Iar fostul ei soț a fost omorat intr-un mod violent și tranșat ca un animal. O poveste demna de un film horror iese la iveala dupa evenimentele…

- Echipajele medicale și ale polițiștilor au fost solicitate azi-noapte in localitatea Bichigiu. O femeie ar fi incercat sa-și ia viața, dandu-și foc. Un apel la 112, in miezul nopții, solicita intervenția de urgența a echipajelor medicale in Bichigiu. O tanara și-ar fi dat foc. Aceasta a fost intubata…

- In 2018, Primaria Bistrița a fost obligata de instanța sa desființeze un teren de sport amenajat in Subcetate. Asta dupa ce vecinii au acționat in judecata municipalitatea pe motiv ca aceasta construcție e ilegala și au și caștigat. Dupa 3 ani, Curtea de Conturi cere Primariei Bistrița sa identifice…

- Celebra jucatoare de tenis Garbine Muguruza a fost la Peștera Dambovicioara. Sportiva din Spania, campioana la Roland Garros 2016 și Wimbledon 2017, a publicat pe contul sau de InstagramStory cateva imagini surprinse in Romania. Ea a dat ca locație Transilvania și a pus public mai mult poze de la Peștera…