- Ministerul de Externe anunta, marti, ca misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei au propus organizarea, in 2024, a 106 consulate itinerante in 19 state, in comunitati aflate la mare distanta fata de sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, potrivit news.ro. ”Ministrul…

- Teritoriile Romaniei de astazi au fost stapanite secole la rand de triburi razboinice ale calareților de stepa. Erau neamuri razboinice care au facut legea in Asia și Europa, care s-au dovedit decisive in formarea primelor state romanești

- In cursul zilei de miercuri, la Muzeul Oltului si Muresului Superior din Miercurea-Ciuc, a avut loc proiectia filmului documentar "Comunitati romanesti din judetul Harghita", realizat de Asociatia Invatatorilor Harghiteni, cu sprijinul financiar al Secretariatului General al Guvernului. (Video) Filmul…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Compania municipala Energetica Servicii, controlata de Primaria Capitalei intenționeza sa cumpere alte minicentrale termice mobile, pentru a le amplasa in incinta a 20 de puncte termice din rețeaua de termoficare, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Ieri, 18 decembrie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale l au depistat pe raza municipiului Braila pe un barbat, in varsta de 52 de ani, din municipiu, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat.Barbatul a fost condus la sediul politiei pentru audieri, din probatoriul…

- Un barbat roman in varsta de 28 de ani, angajat in Belgia la o firma de curierat, este cercetat dupa ce a furat telefoanele mobile pe care trebuia sa le livreze. In total, ar fi sustras smartphone-uri in valoare de 48.000 de euro.