Pe langa martisoarele obisnuite romanesti in targurile si pietele din judetul Giurgiu doritorii pot gasi si martenite, martisoare specific bulgaresti aduse de vecinii bulgari de la Ruse.

Vladimir si Liliana sunt doi bulgari de la Ruse care in aceasta primavara au adus cu ei, in pietele giurgiuvene, si martisoare specifice Bulgariei, conform Agerpres.

'Toate martenitele noastre sunt lucrate de mana, din fire de lana alb si rosu, impletite, pieptanate, in ciucuri, in cercuri, pe potcoave, care se agata la intrarea in case, avem ciucuri de diferite marimi care se pot agata la masini, la…