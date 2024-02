Romania are mai multe produse tradiționale protejate in Uniunea Europeana, fapt care certifica rețeta, proveniența și calitatea acestor produse. Sistemul de indicații geografice al UE protejeaza denumirile produselor care provin din anumite regiuni și au anumite calitați sau ale caror renume este legat de teritoriul in care sunt produse. Descopera care sunt acele produse traditionale romanesti protejate in Uniunea Europeana.Ce sunt produsele tradiționale protejate in UEProdusele tradiționale protejate in Uniunea Europeana (UE) sunt acele produse alimentare și agricole care au o istorie indelungata…