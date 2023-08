Mae Stephens si Meghan Trainor lanseaza single-ul Mr Right

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a acumulat sute de milioane de ascultari și a captivat publicul din intreaga lume, trupa indie rock germana, Giant Rooks lanseaza un nou single intitulat „Somebody Like You”. Despre cantec, trupa a spus „Am scris „Somebody Like You” in doar cateva ore in sala noastra de repetiții, sa cantam…

- Formația aradeana B-ton va lansa un nou single care poarta numele de Viodome, la sfarșitul acestei saptamani, in cadrul concertului pe care Fly și colegii lui de trupa il vor susține in cadrul festivalului Rock Maris, care va avea loc la Port Arthur, Arad. Trupa care activeaza pe scena autohtona inca…

- Artistul, compozitorul, producatorul și filantropul ZAYN, care a primit numeroase discuri de platina, a lansat noul sau single, foarte așteptat, „Love Like This”. Imnul pop marcheaza prima melodie noua de la ZAYN din ultimii 2 ani și single-ul sau de debut alaturi de Universal Music Group. „’Love Like…

- ENELI este un artist complet si complex; are tot ce-i nevoie pentru a confirma acest lucru: voce, talent, motivație, ambiție și melodii catchy. Drept exemplu este cel mai recent single, “I Got What You Need”. “I Got What You Need” este o compoziție care demonstreaza perfecțiunea artistei in abordarea…

- TaiK lanseaza videoclipul piesei “Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul “Dau Palme”, albumul de debut al artistului. “Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Dupa succesul albumului de debut “BLANCOMAT”, BLANCO revine cu primul single ce anunța materialul “Sunt IO”, o versiune evoluata și maturizata a lui BLANCO. TOT CE FAC E SFANT este o demonstrație de hip-hop din partea unuia dintre cei mai apreciați MC din noua generație. „TOT CE FAC E SFANT este prima…

- Renee Rapp a lansat “Snow Angel”, primul single de pe viitorul album de debut cu același nume. Albumul urmeaza sa fie lansat in aceasta vara, cu balada evocatoare de astazi servind drept single principal. „Snow Angel” a fost produs cu Alexander 23 (Olivia Rodrigo, Tate McRae), care a condus și o mare…

- Bogdan Ioan a ajuns cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și este caștigatorul ediției din 2018. Artistul a cucerit publicul instant cu vocea sa incredibila, iar prima sa apariție in concurs, cover-ul piesei Earth Song de la Michael Jackson,…