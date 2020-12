Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii care vin din Romania sau au tranzitat tara pot intra pe teritoriul Italiei cu dovada unui test COVID-19 negativ sau, in cazul in care nu au acest document, sunt obligati sa se autoizoleze timp de 14 zile, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Masurile adoptate sunt…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile italiene au revizuit conditiile de intrare in Republica Italiana, in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Pana in 15 decembrie, Romania a fost transferata pe lista C din Anexa 20 a decretului, eliminandu-se astfel masura automata a autoizolarii…

- Romanii care calatoresc in Spania sunt obligati de luni sa prezinte un test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, care sa fie facut cu maxim 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol. La sosirea in Regatul Spaniei, autoritatile spaniole pot solicita calatorilor…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Spania introduce, din 23 noiembrie, obligativitatea prezentarii unui test negativ de coronavirus la intrarea in tara. De asemenea, cei care calatoresc in Spania trebuie sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate. Persoanele…

- Persoanele care sosesc din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Regatului Norvegiei un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, informeaza Ministerul Afacerilor…