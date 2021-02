Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinatul cu afaceri de la ambasada Romaniei in Mexic, Ionut Valcu, a spus ca turistii romani care au fost blocati pe aeroportul din Cancun au fost lasati sa intre in tara. In replica, ministrul de Externe al Mexicului a scris ca romanii “vor fi intotdeauna bineveniti” si ca guvernul lucreaza ca…

- Romanii blocați pe aeroportul din Cancun, Mexic, au fost eliberați joi dimineața, transmite unul dintre romanii retinuti, informeaza B1. Gabriel Hort a anuntat ca decizia eliberarii a fost luata de o o instanța locala. „Astazi am fost eliberați, dupa o decizie a unei Instanțe locale (din ce am ințeles…

- „Nu e nimeni in legatura cu noi, absolut nimeni, nu am simtit din parte autoritatilor, nu am primit niciun ajutor din partea autoritaților romane. Noi, aici, ne-am luptat ca sa obținem drepturile minime. Nu este adevarat ce se spune la televizor”, spune unul dintre cei peste 50 de romani care au fost…

- In acest moment sunt 114 cetateni romani aflati pe aeroportul din Cancun, iar 102 au fost intorsi in tara, declara ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. „Suntem profund ingrijorați de situatia cu care s-au confruntat cetatenii romani care planificau vacanta in Mexic si care sunt afectati de…

- Inca de acum trei zile, zeci de romani au ramas blocați pe aeroportul mexican Cancun. Asta dupa ce oficialii le-au confiscat documentele și le-au interzis apelurile telefonice. Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a reacționat puternic la adresa autoritaților mexicane in aceasta dimineața.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, este de parere ca atitudinea autoritaților mexicane in cazul turiștilor romani blocați pe aeroportul din Cancun, este una ”neprietenoasa”, catalogand situația drept una ”inadmisibila”, informeaza News.ro.Bogdan Aurescu a atras atenția ca prin situația tensionata,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, referitor la cei peste 100 de romani blocati pe aeroportul din Cancun, ca este o atitudine neprietenoasa a autoritatilor mexicane si este inadmisibil ceea ce se intampla. Acesta a adaugat ca au fost facute demersuri pe langa compania Lufthansa…

- Peste 80 de romani sunt blocați la aceasta ora pe aeroportul din Cancun, din cauza condițiilor de securitate impuse de autoritațile mexicane, relateaza martori oculari. Oamenii susțin ca sunt ținuți captivi de 24 de ore, fara apa și mancare. ”Autoritațile mexicane ne bruscheaza, suntem ținuți inchiși…