Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca o posibila decizie privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar duce sigur la „anularea“ posibilitatii ca Romania sa fie votata ca membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU.

- Intr-o conferința de presa comuna cu presedintele Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, Miroslav Lajcak, Klaus Iohannis a avertizat ca mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim ar anula orice sansa ca tara noastra sa fie votata membru nepermanent al Consiliului de Securitate…

- "O sa fiu foarte franc. O astfel de decizie ar anula orice sansa a Romaniei de a fi votata membru nepermanent in Consiliul de Securitate, nu numai acum, ci si pe viitor", a declarat Klaus Iohannis, potrivitAgerpres.El a aratat ca inca nu a primit analiza din partea Guvernului pe acest subiect. …

