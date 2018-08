Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atentionare de calatorie pentru romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia in legatura cu gradul de risc ridicat de incendii in regiuni din nordul Marii Egee, Grecia Centrala si peninsula Attica.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis mai multe avertizari de calatorie, informand ca autoritatile din Spania, Portugalia si Croatia au emis avertizari cod rosu si cod portocaliu de canicula, in timp ce in unele regiuni din Grecia exista un risc ridicat de incendii. In Portugalia, ca urmare…

- Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis o avertizare de temperaturi ridicate pentru perioada 2 - 4 august 2018, respectiv, cod rosu in Comunitatea Autonoma Extremadura si cod portocaliu in Comunitatea Autonoma Andaluzia, provinciile: Sevilla, Cordoba, Jaen si Huelva, a anuntat MAE.De…

- Conform MAE, Secretariatul General de Protectie Civila din Grecia avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria), Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros) si peninsula Attica. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara…

- In Republica Elena, Secretariatul General de Protectie Civila grec avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru urmatoarele regiuni: insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria); Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros); peninsula Attica. In Republica Croatia,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, o atentionare de calatorie pentru romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Grecia in legatura cu gradul de risc ridicat de incendii in regiuni din nordul Marii Egee, Grecia Centrala si peninsula Attica.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila grec avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru urmatoarele regiuni: insulele din nordul Marii Egee Lesvos, Chios,…

- Autoritatile din Grecia au emis un avertisment de incendiu in mai multe regiuni ale tarii. Astfel, conform datelor Protectiei Civile, exista un risc foarte ridicat (nivelul 4 - culoarea portocalie pe harta) de incendii in Grecia Centrala (Viotia, Fthiotida, Fokida) și Peloponez (Corint, Achaia, Argolida,…